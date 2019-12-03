Эксперт назвал выгоду "Силы Сибири" для России и Китая

Алексей Маслов оценил запуск газопровода

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили экономическое сотрудничество России и Китая. На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Алексей Маслов, профессор НИУ ВШЭ. В частности, речь зашла о запуск газопровода "Сила Сибири".

"Никто из сторон не попадает в зависимость. Мы получаем 400 миллиардов долларов – неплохая сумма. В свою очередь, Китай решает проблему перехода на относительно чистое топливо. У них до сих пор почти 80% экономики питается каменным углем. И это не просто загрязнение, но и дорогие перевозки", - сказал эксперт.

Полный комментарий Маслова смотрите в видео:

Поставки российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири" начались в понедельник. Старт эксплуатации дали в ходе телемоста президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Видео: как Россия и Китай запустили "Силу Сибири"

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