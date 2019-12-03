ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Выяснилось, сколько россияне потратят на новогодние подарки

08:36
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Граждане хотят порадовать себя больше, чем друзей и любимых

Эксперты выяснили, что в этом году россияне планируют потратить больше денег на новогодние подарки, чем в прошлом году. Наиболее крупной тратой, как оказалось, стал подарок для самого себя. 
Россиян предостерегли от покупки живых крыс на Новый год

РИА Новости сообщает со ссылкой на компанию Nielsen, что 38% россиян намерены купить себе подарок на Новый год. Респонденты хотят побаловать себя новой одеждой или обувью (26%), мелкой электроникой (14%), бытовой техникой (10%), товарами для дома и декора интерьера (10%), а также украшениями (9%). Интересно, что если в прошлом году на эти траты граждане отводили 5600 рублей, то в этом году уже более 10 тысяч рублей. 

"На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее)", - пишет агентство. Траты на новогодние подарки для друзей сократились с 3,7 тысячи до 3,3 тысячи. 

В число самых распространенных подарков входят шоколадные конфеты в коробках (их планируют купить 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), а также шоколад в плитках (9%). 

Еще выяснилось, что россияне в среднем готовы потратить около 10 тысяч рублей на продукты для праздничного стола. 68% опрошенных отметят Новый год в семейном кругу. 

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Новый год
Новый год
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.