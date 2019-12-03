Выяснилось, сколько россияне потратят на новогодние подарки

Граждане хотят порадовать себя больше, чем друзей и любимых

Эксперты выяснили, что в этом году россияне планируют потратить больше денег на новогодние подарки, чем в прошлом году. Наиболее крупной тратой, как оказалось, стал подарок для самого себя.

РИА Новости сообщает со ссылкой на компанию Nielsen, что 38% россиян намерены купить себе подарок на Новый год. Респонденты хотят побаловать себя новой одеждой или обувью (26%), мелкой электроникой (14%), бытовой техникой (10%), товарами для дома и декора интерьера (10%), а также украшениями (9%). Интересно, что если в прошлом году на эти траты граждане отводили 5600 рублей, то в этом году уже более 10 тысяч рублей.

"На подарки для второй половины опрошенные планировали потратить около 5900 рублей (столько же, как и годом ранее)", - пишет агентство. Траты на новогодние подарки для друзей сократились с 3,7 тысячи до 3,3 тысячи.

В число самых распространенных подарков входят шоколадные конфеты в коробках (их планируют купить 15% опрошенных), одежда, обувь и аксессуары (14%), игрушки (11%), изделия для дома и интерьера (9%), а также шоколад в плитках (9%).

Еще выяснилось, что россияне в среднем готовы потратить около 10 тысяч рублей на продукты для праздничного стола. 68% опрошенных отметят Новый год в семейном кругу.

Напомним, в 2020 году новогодние каникулы продлятся с 1 по 8 января.