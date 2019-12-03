Затравленная из-за постельной сцены Асмус получила неожиданную поддержку

За актрису вступилась известная телеведущая

Тина Канделаки возмущена травлей в Сети Гарика Харламова и Кристины Асмус. На артистов посыпалась критика после выхода фильма "Текст", в котором была интимная сцена с участием жены юмориста.

Пользователи Сети буквально обрушились на Асмус с проклятиями. Дело доходило даже до вполне реальных угроз. Кристине пришлось серьезно обеспокоиться вопросом собственной безопасности.

Канделаки, узнав, что происходит с актрисой пришла в ярость. Она сравнила происходящее с травлей южнокорейских певиц Солли и Гу Хары, которые погибли в ноябре этого года.

"А что у нас? Прекрасная актриса Кристина Асмус играет свою лучшую роль в кино и получает вместе с мужем Гариком Харламовым грузовой состав проклятий, унижений и хейта", – заявила телеведущая в своем Телеграмм-канале.

По словам Канделаки, зачастую люди не думают о том, что чувствуют те, кто становится их мишенью. Телеведущая считает, что хейтеров следовало бы наказывать на законодательном уровне.

Напомним, что после выхода фильма Кристина Асмус пожаловалась на травлю. Народ был возмущен яркой постельной сценой. Асмус рассказала, что злопыхатели добиваются ее развода с Гариком Харламовым, стремятся лишить ее родительских прав, "пишут жалобы в Минкульт, позорные письма ее семье и атакуют страницу дочери".

Премьера "Текста" состоялась 24 октября. Картину снял режиссер Клим Шипенко. Фильм основан на одноименном романе Дмитрия Глуховского.