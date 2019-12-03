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Появилось видео крупного пожара в ангаре с химикатами в Петербурге

09:49
  • вторник
  • 03 декабря 2019

В ликвидации ЧП задействованы два пожарных поезда

В Санкт-Петербурге тушат крупный пожар на территории промышленной зоны. Загорелся ангар высотой 15 метров, по некоторым данным, в нем находились химические удобрения.

В считанные минуты пламя охватило всю площадь склада. К настоящему моменту конструкции полностью обрушились, передает "ТВ Центр". Огонь перекинулся на хранившиеся рядом строительные материалы, в том числе каучук и фанеру. В ликвидации ЧП задействованы два пожарных поезда.

"Основные усилия личного состава сосредоточены на защиту негорящих контейнеров и других штабелей строительных материалов. В настоящее время на пожаре работают 220 человек личного состава и 49 единиц техники. Погибших и пострадавших нет", - заявил начальник ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу Алексей Аникин.

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