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Видео с места обрушения моста в Оренбурге

10:00
  • вторник
  • 03 декабря 2019

В момент трагедии по виадуку двигалась колонна грузовиков

В Оренбурге выясняют обстоятельства обрушения автомобильного моста. Инцидент произошел накануне вечером, когда по виадуку двигалась колонна грузовиков, передает "ТВ Центр".

Под завалами оказался легковой автомобиль, стоявший под опорами. Его водитель получил  сотрясение мозга и ушиб грудной клетки, он доставлен в больницу. С легкими травмами госпитализирован и еще один пострадавший - это мужчина, находившийся за рулем упавшего грузовика.

По предварительным данным, его машина была перегружена щебнем на 20 тонн. Это, вероятно, и спровоцировало обрушение. Мост находился на плановом ремонте и мог не выдержать нагрузки.  Следователи проверяют техническую документацию и опрашивают свидетелей. Уголовное дело возбуждено по статье "Нарушение правил безопасности при ведении строительных  работ". В городе введен режим ЧС.

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