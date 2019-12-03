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Спецслужбы США увидели опасность в российских приложениях

08:39
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Москва может получить доступ ко всему на свете

Любое созданное в России мобильное приложение - "потенциальная угроза" для Соединенных Штатов.
В "старящем" лица приложении нашли опасность

Такой вывод сделало Федеральное бюро расследований (ФБР). Россия может получить удаленный доступ ко всем серверам в пределах страны, ко всем каналам коммуникации и серверам в российских сетях без получения доступа от провайдеров, пишет "Газета.Ru".

В качестве показательного примера ФБР привело старящее лицо приложение FaceApp, которое разработала российская компания Wireless Lab. Ранее лидер демократов в сенате Чак Шумер заявил, что оно угрожает национальной безопасности США и его нужно немедленно удалить с телефона.

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