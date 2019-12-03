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Российские военные доставили в Алеппо муку и сахар

09:34
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Людям раздали 500 продовольственных наборов

Сотрудники российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии провели гуманитарную акцию в провинции Алеппо. Жителям раздали 500 продовольственных наборов, в составе которых мука, сахар, чай, сгущённое молоко. С начала ноября наши военные организовали сразу несколько новых пунктов выдачи гумпомощи на северных приграничных территориях, которые долгое время были практически отрезаны от центральной части страны.

Российский гуманитарный конвой въезжает в деревню Ширан. Самый известный ремесленный центр на севере Сирии. Люди занимались ковроткачеством. Спрос на продукцию был огромным. Но это до войны. Сегодня мастеров почти не осталось. Цеха сожжены. Некогда зажиточная деревня разорена. Многодетные семьи буквально перебиваются с хлеба на воду.

"Раньше мы жили в достатке, не купались в роскоши, но у нас было всё необходимое. Теперь мы за чертой бедности. И эта помощь для нас - на вес золота", - сказал житель провинции Алеппо Альмир Эль-Мотавши.

Полных семей в деревне не так много. Найти работу тяжело. Поэтому рис, муку, сахар и чай люди стараются растянуть на несколько недель.

"Мы потеряли своих родных и близких. Осталось много детей-сирот. Их надо кормить, одевать. Денег на все не найти. Поэтому мы благодарны России за помощь", - пояснил житель провинции Алеппо Мохаммед Мообаб Али.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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