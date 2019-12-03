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В Минобороны разоблачили фейк о бомбардировке ВКС России в Сирии

08:45
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Американская газета представила примитивные и беспредметные псевдодоказательства

В Минобороны России разоблачили фейк американской газеты The New York Times, которая сообщила о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии российскими ВКС. Как утверждают авторы публикации, речь идет о событиях августа этого года, в ролике звучат фразы на русском языке, которые выдаются за переговоры пилотов.

В кадре также появляются пресловутые "Белые каски", известные своими постановочными роликами, передает "ТВ Центр". Газета утверждает, что провела тщательное расследование. Но, как заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, редакция газеты попала "пальцем в небо", представив примитивные и беспредметные псевдодоказательства.

"Нелепые обвинения авторов фейка построены на видеоролике неизвестного происхождения с мелькающими на фоне капитальных зданий "лагеря беженцев" мошенниками из "Белых касок"; кадрах синего неба, в котором должен был находиться российский самолет, и обрывках русских фраз, якобы принадлежащих летчикам ВКС России", - сказал генерал-майор.

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