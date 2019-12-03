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Алсу и ее дочь Микелла получили престижную награду

09:11
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Но ей до сих пор припоминают победу на "Голосе"

Певица Алсу и ее дочь Микелла посетили церемонию вручения детской премии Fashion People Awards Kids 2019. Артистки получили награду в номинации "Семейные ценности".
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На мероприятии Алсу и Микелла исполнили песню "К тебе". "По-моему, получился отличный дуэт!" - написала юная певица в Instagram. Девочка выложила фото, на котором она стоит вместе с мамой в стильной одежде. 

Скандал с накруткой голосов на шоу "Голос. Дети" остался далеко позади, однако многие россияне не могут забыть, как Микелла получила первое место, обойдя исполнителя из Казахстана Ержана Максима. Ребенок до сих пор получает оскорбительные комментарии. 

- В "Голос" иди поучаствуй, у тебя там хорошо получается.

- Зачем так тупо одевать дочь? И так шея короткая у нее, так вообще все закрыли.

- Да и вес срочно сбрасывать надо.

Впрочем, большинство интернет-пользователей порадовалось за Микеллу и ее маму, которые получили очередной приз.  

- Как же вы круто поете вместе. 

- Ты очень талантливая. Классно спела с мамочкой. 

- Бомбические. 

Напомним, что финальные результаты шестого сезона шоу "Голос. Дети" аннулировали, когда выяснился факт мошенничества с подсчетом голосов. Как оказалось, за Микеллу "голосовали" боты. В итоге всех финалистов конкурса объявили победителями. 

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