Мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына в Татарстане

Подозреваемый был трижды судим

Жуткое убийство произошло в маленьком городе Менделеевск в Татарстане – глава семейства зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына.

Трагедия произошла сегодня ночью. 41-летний Айнур Харисов допился до белой горячки, схватил нож, ворвался в дом и принялся хладнокровно убивать 38-летнюю Ангелину Башарову, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.

Среднему пасынку (11 лет) удалось сбежать. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми ранениями, пишет РЕН ТВ.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Сейчас с ним работают следователи, он до сих пор не осознал, что натворил. Выяснилось, что, мужчина был трижды судим: дважды за кражи и один раз за избиение человека. Месяц назад он ударил себя ножом в живот, добавляет telegram-канал "112".

Жена не разделяла интересы мужа, не употребляла спиртное. Она жила отдельно, работала в органах соцзащиты, а в свободное время занималась воспитанием детей.