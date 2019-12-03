ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мужчина зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына в Татарстане

09:15
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Подозреваемый был трижды судим

Жуткое убийство произошло в маленьком городе Менделеевск в Татарстане – глава семейства зарезал бывшую жену, пасынка и родного сына.

Трагедия произошла сегодня ночью. 41-летний Айнур Харисов допился до белой горячки, схватил нож, ворвался в дом и принялся хладнокровно убивать 38-летнюю Ангелину Башарову, 19-летнего пасынка и собственного двухлетнего сына.

Среднему пасынку (11 лет) удалось сбежать. Сейчас он находится в больнице с тяжелыми ранениями, пишет РЕН ТВ.

Подозреваемого удалось задержать по горячим следам. Сейчас с ним работают следователи, он до сих пор не осознал, что натворил. Выяснилось, что, мужчина был трижды судим: дважды за кражи и один раз за избиение человека. Месяц назад он ударил себя ножом в живот, добавляет telegram-канал "112".

Жена не разделяла интересы мужа, не употребляла спиртное. Она жила отдельно, работала в органах соцзащиты, а в свободное время занималась воспитанием детей.

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

Читайте также:
Главное сегодня
Мужчина с ножом
Мужчина с ножом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.