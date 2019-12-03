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Полиция раскрыла крупную сеть наркоторговли в России

10:09
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Преступников задержали в Челябинской и Рязанской областях

Полиция пресекла деятельность банды наркоторговцев, которая орудовала сразу в нескольких регионах. В ходе операции 14 человек арестованы в Челябинской и Рязанской областях.

Во время обысков изъяли 25 килограммов наркотиков - лаборатории по их производству располагались в Московской области, передает "ТВ Центр". На след преступников правоохранители вышли в Нижнем Новгороде. Там был задержан мужчина с крупной партией запрещенных веществ. Как выяснилось, он был участником криминальной группировки, в состав которой входили курьеры, кладовщики, операторы, бухгалтер и даже человек, отвечающий за подбор кадров.

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