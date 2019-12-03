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Горбачев обиделся на журналистов

09:42
  • вторник
  • 03 декабря 2019

США опять все трактуют не так

Бывший президент СССР Михаил Горбачев обиделся на американских журналистов, которые причислили его к бедным из-за съемки в рекламе пиццы Pizza Hut.

Политик объяснил, в 90-е действительно нуждался в деньгах, но для работы фонда и для общественной деятельности, а не для того, чтобы купить предметы и продукты первой необходимости.

"Ни о какой бедности речи не шло, в деньгах я вовсе не нуждался, особенно, если сравнивать с большинством населения страны", - объяснил агентству URA.RU Горбачев.

Ранее издание Foreign Policy объяснило, зачем Горбачев в 1990-х годах снялся в рекламе американской сети ресторанов Pizza Hut. Политику нужны были деньги, так как гиперинфляция 1994 года уменьшила ее пенсию до двух долларов в месяц, а фонд Горбачева был в оппозиции к действующему тогда президенту Борису Ельцину.

Pizza Hut в середине 90-х активно продвигалась на российском рынке и сеть решила привлечь экс-президента СССР к рекламе продукта с посылом, что "благодаря Горбачеву россияне теперь могут есть пиццу".

Экс-президент согласился сняться, но при соблюдении двух условий: он лично утвердит окончательный сценарий ролика и не будет есть пиццу в кадре. "Как бывший глава государства я просто не могу этого сделать", - объяснил он. По подсчетам Foreign Policy Горбачев получил за съемку около одного миллиона долларов.

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Кадр из рекламы пиццы
Кадр из рекламы пиццы
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