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Навка рассказала о работе с мужем Заворотнюк

09:47
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Фигуристы вернулись с гастролей

Фигурист Петр Чернышев вернулся в Россию после гастролей с командой Татьяны Навки, которая выступала в Минске со своим ледовым шоу "Руслан и Людмила". Вероятно, сразу после прилета Чернышев навестил свою супругу - актрису Анастасию Заворотнюк, которая борется с тяжелым заболеванием. 
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Фигуристка Татьяна Навка написала, что белорусы гостеприимно встретили ее шоу. Зрители долго не хотели расходиться после выступления, они стояли и аплодировали. Навка выложила в Instagram несколько видео, на которых видно, как жители Минска благодарят российских артистов.

В кадре мелькает Петр Чернышев. В отличие от других фигуристов, он почти не улыбается. Видимо, ему тяжело сохранять бодрость духа и веселый настрой, пока его супруга сражается за жизнь. 

"Да, это тяжело, сложно, местами даже на грани невозможного, но эмоционально и энергетически это того стоит, когда ты участвуешь и видишь живую реакцию на свой труд!" - написала Навка о работе с Чернышевым. Можно только догадываться, какое напряжение испытывает муж "прекрасной няни". Сейчас фигуристы готовятся к новому шоу "Спящая Красавица. Легенда двух королевств".

- Супер! Какие вы молодцы! Очень красиво! - пишут в соцсети. 

- Слезы наворачивались на глаза, когда говорили теплые слова о нашей стране. Отпускать не хотелось, сами видели. Петру и Анастасии надежды, веры и любви.

- Я плакала, когда смотрела в Москве... когда Татьяна с Петром парили под куполом. Это потрясающе красиво и очень нежно. 

- Через экран чувствуется вся любовь, которую вы дарите зрителям. 

- Вы супер! Вы лучшие!

Напомним, что недавно Навка и участники ее шоу направили Заворотнюк деньги, собранные от продаж билетов на их выступление в Москве.  

По данным СМИ, у Анастасии Заворотнюк обнаружили рак мозга в последней стадии после рождения дочки Милы. Звезду сериала "Моя прекрасная няня" оперировали в Европе, после чего она легла на лечение в московскую больницу. Информацию о болезни подтвердили родственники Заворотнюк, однако точный диагноз семья не назвала.

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