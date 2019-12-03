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"Джон. Я Джон": 13-летняя дочь Джоли и Питта сделала неожиданное заявление

09:40
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Родители во всем потакают своему чаду

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло официально сменила имя. Теперь 13-летнюю девочку зовут Джон.
Как живет пожелавшая стать мальчиком дочь Джоли и Питта. Фото

Раньше Шайло неоднократно просила называть ее мужским именем. Дошло до того, что девочка не отзывалась, когда к ней обращались родители.

"Он просто хочет, чтобы его звали Джоном. Джон или Питер, Питер Пэн. Иногда я говорю: "Ши, ты хочешь ..." - "Джон. Я Джон". И тогда я говорю: "Джон, хочешь апельсинового сока?" И она отвечает: "Нет!" - жаловался несколько лет назад в интервью Брэд Питт.

Теперь же Шайло еще на один шаг приблизилась к исполнению своей мечты - смене пола. Как пишет New Idea, ребенок уже почти год проходит гормональное лечение, чтобы физически стать мальчиком.

Шайло с трех лет носит мальчишескую одежду и коротко стрижется. Впервые называть ее Джоном Шайло потребовала в девять лет. Уже тогда возникли слухи о том, что девочка намерена сменить пол. "Она хочет быть мальчиком, - говорила по этому поводу Джоли. - Ни Брэд, ни я не хотим указывать ей, как действовать или что чувствовать. Она должна найти свое место".

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