"Лев Левченко": Бузова исковеркала фамилию народного артиста России

Она не проявляет должного уважения к старшим коллегам

Певица и телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на церемонии вручения премии Music Box "Золотой хит". Скандально известная артистка переврала фамилию прославленного артиста Льва Лещенко.

"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко. У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие", - заявила со сцены Бузова. Зрители и ведущие сделали вид, что не заметили ошибку в фамилии знаменитого певца.

Как передает "Комсомольская правда", Ольга Бузова исполнила свой хит "Вот она я". Ей вручили две награды, причем второй приз - как певице и "девушке в стиле Cosmo" - оказался сюрпризом для звезды. "Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!" - удивилась она, после чего в шутку поинтересовалась, не ждет ли ее еще и третья статуэтка.

Ранее общественность всколыхнула новость о том, что Бузова может поехать на "Евровидение" в 2020 году. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал это бредом. Новое "Евровидение", напомним, пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Кто представит Россию на конкурсе, пока не объявлено.