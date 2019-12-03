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"Лев Левченко": Бузова исковеркала фамилию народного артиста России

10:46
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Она не проявляет должного уважения к старшим коллегам

Певица и телеведущая Ольга Бузова оконфузилась на церемонии вручения премии Music Box "Золотой хит". Скандально известная артистка переврала фамилию прославленного артиста Льва Лещенко. 
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"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко. У меня до сих пор поджилки трясутся перед каждым выступлением, а тут такое событие", - заявила со сцены Бузова. Зрители и ведущие сделали вид, что не заметили ошибку в фамилии знаменитого певца.

Как передает "Комсомольская правда", Ольга Бузова исполнила свой хит "Вот она я". Ей вручили две награды, причем второй приз - как певице и "девушке в стиле Cosmo" - оказался сюрпризом для звезды. "Пришла спеть одну песню, а ушла с двумя статуэтками!" - удивилась она, после чего в шутку поинтересовалась, не ждет ли ее еще и третья статуэтка.

Ранее общественность всколыхнула новость о том, что Бузова может поехать на "Евровидение" в 2020 году. Главный продюсер музыкальных и развлекательных программ Первого канала Юрий Аксюта назвал это бредом. Новое "Евровидение", напомним, пройдет в Роттердаме с 12 по 16 мая 2020 года. Кто представит Россию на конкурсе, пока не объявлено.

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