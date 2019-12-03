Женщины понимают кошек лучше мужчин

Но в целом, большинство людей не могут определить настроение кошки

Канадские ученые выяснили, что по мимике кошки можно определить ее настроение.

Часто трудно понять, что у кота или кошки в данный момент на уме. Однако у них есть своя мимика, но люди пока плохо умеют ее распознавать, пишет "Газета.Ru".

Специалисты привлекли для своего эксперимента более шести тысяч добровольцев из 85 стран мира. Им показали короткие видео-ролики, на которых 40 кошек испытывали разные эмоции, и попросили определить, что в данный момент испытывает животное.

Как показало исследование, основная часть респондентов не справилась с заданием (87%). Женщины ошибались реже мужчин. Лучше всех понимают котов ветеринары и те, кто работает с животными.