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Женщины понимают кошек лучше мужчин

10:42
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Но в целом, большинство людей не могут определить настроение кошки

Канадские ученые выяснили, что по мимике кошки можно определить ее настроение.

Часто трудно понять, что у кота или кошки в данный момент на уме. Однако у них есть своя мимика, но люди пока плохо умеют ее распознавать, пишет "Газета.Ru".

Специалисты привлекли для своего эксперимента более шести тысяч добровольцев из 85 стран мира. Им показали короткие видео-ролики, на которых 40 кошек испытывали разные эмоции, и попросили определить, что в данный момент испытывает животное.

Как показало исследование, основная часть респондентов не справилась с заданием (87%). Женщины ошибались реже мужчин. Лучше всех понимают котов ветеринары и те, кто работает с животными.

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