Трамп "потерял" жену по пути к вертолету (видео)

Президент в очередной раз поставил жену в неловкое положение

Президент США Дональд Трамп вспомнил о своей жене Мелании только на средине пути к вертолету.

На опубликованном в интернете видео можно увидеть, как американский лидер в ботинках на плоской подошве уверенно шагает по газону. Он, вероятно, забыл, что его супруга в сапогах на каблуках может не поспевать за ним.

В какой-то момент Трамп остановился, чтобы подождать жену. Некоторые пользователи Сети предположили, что президент куда-то спешил, а неторопливая Мелания его задерживала, передает издание argumenti.ru.

Президент США не в первый раз ставит Меланию в неловкое положение. В марте он забыл первую леди у дверей Белого дома во время встречи с чешским премьер-министром. В августе он подозвал ее при помощи собачьего жеста и поцеловал жену президента Франции Эммануэля Макрона на глазах у супруги.

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