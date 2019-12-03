В Минобороны назвали фейк американских журналистов примитивным

Россия опровергла информацию о бомбардировке лагеря беженцев в Сирии

Примитивно и беспредметно. Так официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков прокомментировал очередные обвинения Запада в адрес России. Издание The New York Times утверждает, что в августе наши ВКС якобы нанесли авиаудары по сирийскому лагерю беженцев в провинции Идлиб. Журналисты опубликовали видеоролик с качественной режиссурой. На кадрах присутствуют сотрудники псевдо гуманитарной организации “Белые Каски”, которые не раз готовили антироссийские провокации.

Видео содержит сцены насилия, используются кадры, снятые очевидцами. Такими громкими фразами NYT начинает свое сенсационное расследование. Сообщается, что это последствия авиаудара по городку в провинции Идлиб. В 50 километрах от полетной зоны российской авиации. Именно наши летчики, по мнению американских журналистов, сравняли с землей населенный пункт.

На подготовку этого расследования ушли месяцы. Атака, по данным журналистов, произошла еще 22 августа. Очевидец успел заснять улетающий самолет. На самом деле в небе - неясная точка. Главный аргумент авторов материала - им удалось перехватить и расшифровать переговоры российских летчиков.

Обрывистые слова, сказанные на русском, выдаются за неопровержимые доказательства причастности к авиаудару наших летчиков.

"В материале подчеркивается, что журналисты NYT приложили титанические усилия на "расшифровку" в течение многих месяцев переговоров российских летчиков в Сирии. К разочарованию заказчиков данного фейка, вынуждены повторно напомнить, что передача координат целей летчикам российских бомбардировщиков или доклады о выполнении ими задач не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. С учетом данного факта, все остальные притянутые редакцией псевдо доказательства примитивны, беспредметны, и по-русски называются "пальцем в небо". А на что в действительности потратили долгие месяцы и редакционные деньги журналисты NYT, остается гадать", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

На что стоит действительно обратить внимание, так это на поистине голливудский размах съемок. Первые минуты после авиаудара запечатлены с разных точек, видео отличного качества. Как будто в хаосе бомбежки все пострадавшие включили мобильные телефоны и начали снимать происходящее. Есть даже запись камеры в больнице. Системы видеонаблюдения для бедного сирийского здравоохранения - непозволительная роскошь. И вот главная деталь. Люди в белых касках - как всегда первые на месте ЧП, как всегда спешат на помощь. При этом фальшивые видеопостановки организации не раз становились предметом осуждения на международном уровне. И вот очередная информационная кампания. Однозначно - не последняя. NYT заключила соглашение о совместных расследованиях в арабской республике с базирующейся в Великобритании так называемой сирийской Обсерваторией по правам человека. Продолжение следует.

Павел Прокопенко, "ТВ Центр".