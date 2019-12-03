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США затеяли новую торговую войну

11:59
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на французское вино

США угрожают Франции огромными пошлинами в ответ на закон о цифровых налогах. Торговое представительство Вашингтона опубликовало доклад, в котором обвинило Париж в дискриминации целого ряда американских корпораций.

В июле французский парламент принял закон о дополнительном налоге для компаний, предоставляющих цифровые услуги. Под действие документа попали интернет-гиганты Amazon, Apple, Facebook, Google, передает "ТВ Центр".

В ответ Дональд Трамп пригрозил поднять тарифы на французское вино. Американское торговое представительство рассматривает более жёсткие меры. Ведомство предлагает ввести 100-процентные пошлины не только на вина, но также на молочную продукцию, косметику и фарфоровые изделия. Общая стоимость товаров оценивается примерно в 2,5 миллиарда долларов. В Министерстве экономики Франции заявили, что Евросоюз готов ответить на санкции США.

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