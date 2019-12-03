"Шарм и чувство юмора": с чем Зеленский едет в Париж

Киев надеется разрядить обстановку шуткой

В Донбассе за минувшие сутки украинские силовики шесть раз нарушили перемирие. Об этом сообщили в ДНР. В опасной зоне оказались два населенных пункта. Впрочем, радикалы стреляют по людям не только в зоне боевых действий, но и в центре Киева. Накануне в украинской столице задержали подозреваемого в убийстве трехлетнего ребенка. Им оказался один из активистов запрещенного в нашей стране "Правого сектора".

Андрей Лаврега, как сообщают украинское СМИ, один из подозреваемых в убийстве трёхлетнего ребенка в Киеве. Несколько лет он воевал в Донбассе, в составе батальона запрещенного в России "Правого сектора" и получил орден мужества из рук самого президента.

Теперь украинский герой и его сообщник задержаны, полиция опубликовала кадры с камеры видеонаблюдения, на которых предположительно изображен Лаврега. В воскресенье в Киеве убийцы стреляли в депутата киевского облсовета Вячеслава Соболева, но промахнулись и смертельно ранили его сына. По одной из версий, заказчиками преступления могут быть конкуренты Соболева по бизнесу. Однако внимание приковывает мотив самих националистов, о котором рассказывает их бывший командир.

"Наверняка стреляли по отцу, а не по ребенку. Сказали им, наверное, что жертва финансирует ДНР и ЛНР. Этого было достаточно, что бы они приняли для себя решение стрелять", - рассуждает заместитель командира запрещенной в России Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт.

И это не единственный, а очередной случай за последние несколько лет, когда бывшие участники АТО убивают людей за их взгляды и поступки. Для радикалов война идёт по всей Украине и мириться с Донбассом они не намерены. Националисты угрожают и президенту - поэтому далеко не все эксперты верят в прорыв на встрече "Нормандской четверки". Любой компромисс в Париже в Киеве снова попытаются превратить в капитуляцию.

"Зеленский едет для того, чтобы поехать. Для того чтобы оказаться в кругу серьезных политиков, засветиться в этом кругу и повысить свой статус, как участника переговоров на высоком уровне. Я бы сказал так, все это розыгрыш сценария, который заведомо понятен", - рассуждает политолог Михаил Погребинский.

Уже выставляются требования, которые противоречат минским договоренностям. Например, выборы в Донбассе предлагается провести после того, как в регион войдут украинские полицейские силы и будет полностью закрыта граница с Россией. Вряд ли это условие будет согласовано в Париже. Но в украинском дипкорпусе уверены, их лидер приедет, разрядит обстановку шуткой и обо всем договориться.

"Его шарм и чувство юмора помогают ему выруливать во время сложных моментов в интересах Украины", - уверен вице-премьер-министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Однако одними шутками проблемы страны не решить, а рейтинг президента к зиме уже упал на 20%. Избиратели ждут не только перемирия с Донбассом, но и понижения тарифов на коммуналку. Зеленский заявил, что цена на газ для украинцев в следующем году снизится в два раза. Однако пока у Киева и Москвы нет новых контрактов на транзит и на прямые поставки голубого топлива. "Нафтогаз" откровенно саботирует переговоры и вполне возможно, что в офисе Зеленского рассчитывают все-таки договориться с Россией на высшем уровне.

Пётр Вершинин. "ТВ Центр".