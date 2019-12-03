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Видео с места аварии с автобусом под Белгородом

11:57
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Пострадали пять человек

Под Белгородом перевернулся пассажирский автобус. В нём находились, по разным данным, до 30 человек.

Как передает "ТВ Центр", всё произошло утром в районе села Архангельское. Автобус выполнял регулярный рейс в Старый Оскол.

По информации ГИБДД, водитель не справился с управлением и съехал с трассы. Автобус опрокинулся в кювет. Пострадали пять человек, в том числе ребенок. Они обратились к медикам. Накануне региональное управление МЧС предупреждало о неблагоприятных погодных условиях.
 

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