Голландские ученые предложили посадить кошек на поводок

Их хотят посадить на поводок

Посадить кошек на поводок и запретить находиться на улице без хозяина - с такой инициативой выступают учёные в Нидерландах. Согласно проведённому исследованию, эти домашние животные - серьёзная угроза птицам и грызунам. Предложение уже обсудили в Евросоюзе.

Милые, пушистые и очень опасные. Учёные из Международного университета Тилбурга - одного из главных научных центров Нидерландов - разглядели в домашних кошках смертельную угрозу. Согласно их исследованию, в стране от лап питомцев ежегодно гибнут 140 миллионов мелких животных и птиц. Кошки нападают на голубей, мышей, даже соседских кроликов. Гибнут их жертвы ни за что ни про что. Кормят любимцев хорошо. Так что убивают они для развлечения.

Кошки - мелкие хищники. А европейское законодательство запрещает хищникам свободно бродить по улицам, а также требует защищать птиц и их гнёзда от разграбления. Поэтому вольной кошачьей жизни должен прийти конец, делают вывод учёные. И предлагают кошатникам посадить любимцев на привязь, а точнее, не выпускать из дома без поводка. Неожиданная инициатива всколыхнула голландское общество. На головы исследователей тут же обрушился гнев защитников животных. Которые и пташек любят, и кошек в обиду давать не хотят.

"Мне кажется, ходить на поводке несовместимо с кошачьей природой. Владельцы могут сами защитить пернатых от своих питомцев. Достаточно повесить кошке на шею колокольчик, чтобы птица знала о приближении опасности. Главное, чтобы ремешок не перетягивал животному шею и был безопасен", - объясняет ветеринар Астрид Рутсен.

Учёные из Нидерландов сгущают краски, уверены в Московском обществе защиты животных. Убить кролика, здоровую птицу или крысу под силу далеко не каждой кошке.

"Кошки убивают больных и слабых животных. Они участвуют как санитары, ограждающие нас от всяких заболеваний. То есть они нам наоборот помогают", - утверждает ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина.

Не восприняли инициативу всерьёз и в правительстве Нидерландов. Там уверяют: о покое и безопасности птиц и животных тоже пекутся, но сажать кошек на привязь - не выход. Еврочиновники с коллегами из Голландии солидарны.

"Еврокомиссия твёрдо стоит на позициях защиты прав животных, включая кошек. По нашей информации, уничтожение ими птиц и млекопитающих не входит в число главных угроз для биосферы", - заявил представитель Еврокомиссии Энрико Бривио.

Вместо того чтобы выдвигать сомнительные инициативы относительно домашних кошек, лучше бы заняться проблемой их бездомных собратьев, предлагают защитники животных. Как вариант - ввести поголовную стерилизацию, отлов или даже отстрел. Правда, у этой инициативы наверняка найдутся свои противники.

Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".