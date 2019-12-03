Джон Сноу оправдался за убийство возлюбленной

Он не планировал предавать Мать драконов

Актер Кит Харингтон рассказал подробности съемок последнего сезона культового сериала "Игра престолов".

Кит Харингтон, который исполнил роль Джона Сноу, заявил, что его персонаж не планировал убивать Дейенерис Таргариен. Он любил ее и принес ей присягу верности. Однако Мать драконов погубила невинных людей ради того, чтобы сесть на Железный трон. На ее пути к безграничной власти встали сестры Джона Сноу, поэтому ему пришлось выбирать, чью сторону занять. Сноу принял решение после последних слов Дейенерис о ее нетерпимости к инакомыслящими.

"Он до самого конца не знал, что предаст ее. У Джона было несколько мотивов: Дэни перестала считаться с чьим-либо мнением, к тому же она собиралась убить его сестер, так что нужно было выбирать - либо семья, либо она", - цитирует Харингтона Entertainment Weekly.

Ранее телеканал HBO объявил о создании приквела "Игры престолов". Новый сериал под названием "Дом дракона" расскажет об истории династии Таргариенов и о событиях, которые произошли за 300 лет до начала борьбы Дейенерис за Железный трон.

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики.