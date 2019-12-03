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Джон Сноу оправдался за убийство возлюбленной

11:22
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Он не планировал предавать Мать драконов

Актер Кит Харингтон рассказал подробности съемок последнего сезона культового сериала "Игра престолов". 
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Кит Харингтон, который исполнил роль Джона Сноу, заявил, что его персонаж не планировал убивать Дейенерис Таргариен. Он любил ее и принес ей присягу верности. Однако Мать драконов погубила невинных людей ради того, чтобы сесть на Железный трон. На ее пути к безграничной власти встали сестры Джона Сноу, поэтому ему пришлось выбирать, чью сторону занять. Сноу принял решение после последних слов Дейенерис о ее нетерпимости к инакомыслящими.

"Он до самого конца не знал, что предаст ее. У Джона было несколько мотивов: Дэни перестала считаться с чьим-либо мнением, к тому же она собиралась убить его сестер, так что нужно было выбирать - либо семья, либо она", - цитирует Харингтона Entertainment Weekly

Ранее телеканал HBO объявил о создании приквела "Игры престолов". Новый сериал под названием "Дом дракона" расскажет об истории династии Таргариенов и о событиях, которые произошли за 300 лет до начала борьбы Дейенерис за Железный трон.

Напомним, восьмой сезон "Игры престолов" завершился в апреле. Тысячи фанатов по всему миру возмутились финалом саги и многочисленными киноляпами. Поклонники потребовали переснять последний сезон, однако создатели проекта не посчитали нужным идти на поводу у публики. 

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