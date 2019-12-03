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Мелания Трамп показала рождественское убранство Белого дома

12:06
  • вторник
  • 03 декабря 2019

В этом году все прошло удачно

Первая леди США Мелания Трамп показала рождественское убранство Белого дома.

В этот раз супруге президента удалось создать настоящую сказку: в помещениях резиденции разместили пушистые ели и адвент-календари. Лестницы украсили хвойной гирляндой, а коридоры - стеклянными и бумажными игрушками, которые воссоздали атмосферу ледяной пещеры.

В убранстве также можно найти символы США в миниатюре: мост "Золотые ворота", Белый дом и статуя Свободы, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Главным цветом праздничного убранства стал белый, но с вкраплениями красного. "Дух Америки сияет в Белом доме", - написала Мелания.

В прошлом году главным цветом был выбран красный и это выглядело ужасно. Пользователи сети назвали антураж Белого дома отсылкой к фильму ужасов Стенли Кубрика "Сияние".

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Мелания Трамп показала рождественское убранство Белого дома
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