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"Сложно быть невестой": Лопырева показала видео в свадебном платье

12:16
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Звезда пришла в свадебный салон

36-летняя модель и телеведущая Виктория Лопырева, которая выходит замуж за бизнесмена Игоря Булатова, показала видео из свадебного салона. 
Лопырева впервые показала лицо маленького сына

Виктория Лопырева в растерянности. Она решила выбрать свадебное платье, однако многообразие моделей повергло ее в шок. "Это такое непростое дело, я вам скажу. Это все невероятно красиво. Но я совершенно не понимаю, как справиться с этой задачей, потому что наверняка есть какие-то тренды", - сказала она на одном из выложенных в Instagram видео. 

На видео Лопырева показала крупное кольцо на безымянном пальце. "Сложно быть невестой" и "Настроение невеста" - таким образом она подписала фото из салона. На одном из снимков она позирует в пышном платье, на котором вышит большой цветок. 

Ранее Виктория Лопырева отреагировала на обвинения телеведущего Андрея Малахова, который заявил, что модель увела Булатова у беременной жены. По его словам, Лопырева была вхожа в дом Булатова и Татевик Карапетян, к тому же она дружила с женой своего нынешнего возлюбленного. 

Напомним, в феврале Лопырева родила от Булатова сына, которого назвали Марком Лионелем. Роды прошли в Майами. "Это самый счастливый день в моей жизни", - написала модель о рождении первенца. 

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