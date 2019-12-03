Юлия Михалкова показала стройные ножки

Звезда выбрала необычный наряд

36-летняя актриса и телеведущая Юлия Михалкова, которая участвует в съемках детского КВН, примерила на себе образ хулиганистого подростка.

Бывшая звезда "Уральских пельменей" выложила снимок в длинной синей толстовке с логотипом КВН, туфлях на высоком каблуке и круглых солнцезащитных очках. Дурачась перед фотографом, юмористка одну руку засунула в карман, а другой оперлась о колено. При этом она надула губки.

"Стала как ребенок! <…> Парни и девчонки в восторге, говорят: "Юля, теперь ты как мы!" Думаю, может, еще каблуки сменить на конверсы?" - написала Юлия Михалкова.

Интернет-пользователей позабавил молодежный "лук" актрисы. По их мнению, такую красивую женщину не испортит никакая одежда.

- Образ класс!

- Такая красотка.

- Не узнать.

Однако нашлись и такие подписчики, которые не упустили возможность немного покритиковать звезду. Некоторым не понравились стройные ножки знаменитости.

- Впала в детство.

- Юлька исхудала... так нельзя.

- Ноги палки.

Напомним, недавно Юлия Михалкова переехала из Екатеринбурга в Москву и объявила об уходе из юмористического шоу "Уральские пельмени". По словам звезды, она переросла этот проект и увязла в стабильности. Прощаясь с коллегами, она выложила фотографию с тарелкой пельменей. Сейчас красавица готовит свое ток-шоу с "интеллигентным юмором", снимает кулинарную передачу и монтирует "острый видео-проект в интернете".