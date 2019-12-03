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Испанец сознался в убийстве россиянки в Барселоне

12:34
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Власти объявили трехдневный траур

Гражданин Испании жестоко расправился со своей возлюбленной россиянкой в провинции Барселона.

Трагедия произошла в городе Эль-Прат-де-Льобрегат. Обезглавленное тело 41-летней женщины обнаружили в доме. 44-летнего подозреваемого задержали на улице, когда тот шел сдаваться полиции.

Мэрия города объявила трехдневный траур, в понедельник прошла акция памяти, пишет газета "Известия".

Агентство URA.RU уточняет, это уже девятое по счету за этот год убийство россиянки в Каталонии. 

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