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Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту

12:57
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Ей пришлось нарядиться ради съемок

46-летняя актриса Мария Голубкина предстала в неожиданном образе. Приемная дочь легендарного актера Андрея Миронова надела розовое атласное мини-платье, кружевные чулки и алые туфли на большом каблуке.  
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В таком откровенном наряде Голубкина появилась на съемочной площадке короткометражного фильма "Скелет" Оксаны Михеевой. Фотографии актрисы ненадолго появились в сториз Instagram ее коллеги Олеси Судзиловской.

Несмотря на эпатажный наряд, Мария Голубкина уверенно держалась в кадре, смеялась и свободно меняла позы.

Интернет-пользователи заметили, что за последнее время фигура Голубкиной стала пышнее. Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной. 

Напомним, что у Голубкиной есть сын и дочь от шоумена Николая Фоменко. После развода она встречалась с телеведущим Борисом Ливановым. 

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