Мария Голубкина в кружевных чулках показала естественную красоту

Ей пришлось нарядиться ради съемок

46-летняя актриса Мария Голубкина предстала в неожиданном образе. Приемная дочь легендарного актера Андрея Миронова надела розовое атласное мини-платье, кружевные чулки и алые туфли на большом каблуке.

В таком откровенном наряде Голубкина появилась на съемочной площадке короткометражного фильма "Скелет" Оксаны Михеевой. Фотографии актрисы ненадолго появились в сториз Instagram ее коллеги Олеси Судзиловской.

Несмотря на эпатажный наряд, Мария Голубкина уверенно держалась в кадре, смеялась и свободно меняла позы.

Интернет-пользователи заметили, что за последнее время фигура Голубкиной стала пышнее. Злопыхатели принялись судачить о лишних килограммах звезды, однако поклонники заступились за нее: так и должна выглядеть в 46 лет женщина, которая не пытается молодиться и не стесняется быть естественной.

Напомним, что у Голубкиной есть сын и дочь от шоумена Николая Фоменко. После развода она встречалась с телеведущим Борисом Ливановым.