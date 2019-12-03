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Лидерство России, нефть по $90, отставка Трампа: шок-прогноз на 2020 год

13:23
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Датские банкиры предупреждают

Датский Saxo Bank опубликовал традиционный прогноз на следующий год. В "шокирующих прогнозах", как называют их сами датчане, отражены маловероятные и недооцениваемые события, которые, тем не менее, могут серьезно ударить по мировой экономике.

По мнению экспертов банка, из-за замедления добычи сланцевой нефти в США Россия и страны ОПЕК окажутся в выигрыше, объявив о серьезном сокращении нефтедобычи. Это приведет к резкому росту стоимости "черного золота". Цена марки Brent даже может вернуться к отметке в 90 долларов за баррель, что принесет России "огромную выгоду".

Лидерство России укрепит и возрастающий интерес к зеленой экономике. Наша страна – крупнейший поставщик палладия, который используется в автомобилестроении для уменьшения вредных выбросов. Выгоден России будет и перевод аккумуляторных батарей для электротранспорта с кобальта на никель. По прогнозам экспертам, спрос на этот металл "поднимется до небес".

В 2020 году потрясения могут затронуть Европу. Евросоюз запустил против Венгрии процедуру по седьмой статье Союзного договора. В следующем году противостояние Брюсселя и Будапешта выйдет на новый уровень, что подтолкнет Венгрию к Турции. Еще одну угрозу представляет Европейский центробанк. Он может отказаться от отрицательных ставок по депозитам из-за угрозы банковскому сектору.

Отрицательный прогноз касается и США. По мнению Saxo Bank, Дональд Трамп и его администрация для финансирования новых расходов раздуют до неимоверной величины дефицит бюджета. Низкие ставки ФРС спровоцируют девальвацию доллара по всему миру. Рост недовольства политикой Трампа подтолкнет его к отчаянным шагам, в частности, изменению налогооблажения бизнеса в пользу внутреннего производства. Все существующие пошлины могут быть отменены, а вместо них будет введен плоский 25-процентный НДС на всю валовую выручку на рынке США, которая получена от производства за рубежом. Аналитики сомневаются, что эта забота о стране спасет Трампа от импичмента.

Продолжающееся противостояние США и Китая подтолкнет Пекин к объединению вокруг себя других азиатских стран. В регионе появится новая резервная валюта, на расчеты в которой перейдут большинство стран мира, зависимых от азиатского рынка.

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