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КПРФ подвела политические итоги года

14:50
  • вторник
  • 03 декабря 2019

На пресс-конференции в Москве рассказали о подготовке к 75-летию Великой Победы

О политических итогах года говорили на пресс-конференции КПРФ в Москве. Члены партии во главе с лидером объединения Геннадием Зюгановым обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Представители КПРФ заявили о необходимости дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса, а также предприятий промышленности, передает "ТВ Центр". Кроме того, на пресс-конференции рассказали о подготовке к 75-летию Великой Победы и других важных юбилеях.

"150 лет со дня рождения Ленина, 140 лет со дня рождения Сталина и Ленинско-сталинская модернизация дала нам Великую Победу в мае 1945 - исполняется 75 лет. Мы подготовили большую программу встречи этих юбилейных дат, но вместе с тем все заинтересованы, чтобы страна динамично развивалась, чтобы было выполнено послание президента войти в пятёрку самых развитых стран мира", - заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

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