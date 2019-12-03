КПРФ подвела политические итоги года

На пресс-конференции в Москве рассказали о подготовке к 75-летию Великой Победы

О политических итогах года говорили на пресс-конференции КПРФ в Москве. Члены партии во главе с лидером объединения Геннадием Зюгановым обсудили актуальные вопросы социально-экономического развития страны.

Представители КПРФ заявили о необходимости дополнительной поддержки малого и среднего бизнеса, а также предприятий промышленности, передает "ТВ Центр". Кроме того, на пресс-конференции рассказали о подготовке к 75-летию Великой Победы и других важных юбилеях.

"150 лет со дня рождения Ленина, 140 лет со дня рождения Сталина и Ленинско-сталинская модернизация дала нам Великую Победу в мае 1945 - исполняется 75 лет. Мы подготовили большую программу встречи этих юбилейных дат, но вместе с тем все заинтересованы, чтобы страна динамично развивалась, чтобы было выполнено послание президента войти в пятёрку самых развитых стран мира", - заявил председатель ЦК КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.