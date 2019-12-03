Завершено расследование крушения самолета в "Шереметьево"

Следствие назвало имя виновного в трагедии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении авиалайнера SSJ100 в "Шереметьево", которое произошло в мае. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников погибших.

По его словам, следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват командир экипажа Денис Евдокимов, который осуществил грубую посадку. В СКР сочли, что его действия, совершенные с нарушением установленных правил, привели к тому, что самолет загорелся. Сам пилот свою вину не признает.

Самолёт "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск, но через несколько минут экстренно вернулся в "Шереметьево". При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, 41 погиб.