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Завершено расследование крушения самолета в "Шереметьево"

13:18
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Следствие назвало имя виновного в трагедии

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о крушении авиалайнера SSJ100 в "Шереметьево", которое произошло в мае. Об этом сообщил адвокат Павел Герасимов, представляющий интересы родственников погибших.

По его словам, следствие пришло к выводу, что в трагедии виноват командир экипажа Денис Евдокимов, который осуществил грубую посадку. В СКР сочли, что его действия, совершенные с нарушением установленных правил, привели к тому, что самолет загорелся. Сам пилот свою вину не признает.

Самолёт "Аэрофлота" вылетел из Москвы в Мурманск, но через несколько минут экстренно вернулся в "Шереметьево". При посадке у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту находились 78 человек, 41 погиб.

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