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Активные участники "Московского долголетия" получили награды

15:02
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Среди победителей - сотрудник "ТВ Центра"

В столице наградили самых активных и успешных  участников программы  "Московское  долголетие" на церемонии "Человек года". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Победителей определяли в разных  номинациях. Так, награду  "За верность проекту" вручили   Галине Поляковой. В свои 93 года она занимается гимнастикой, посещает театральную студию и пишет стихи. Событием года назвали танцевальный марафон  в Сокольниках. А в номинации "Сюжет года" одержал победу телеканал "ТВ Центр" с сюжетом  "Свадебные рекорды 60+". Приз вручили Тарасу Кучеренко.

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