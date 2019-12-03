Активные участники "Московского долголетия" получили награды

Среди победителей - сотрудник "ТВ Центра"

В столице наградили самых активных и успешных участников программы "Московское долголетие" на церемонии "Человек года". Об этом сообщает "ТВ Центр".

Победителей определяли в разных номинациях. Так, награду "За верность проекту" вручили Галине Поляковой. В свои 93 года она занимается гимнастикой, посещает театральную студию и пишет стихи. Событием года назвали танцевальный марафон в Сокольниках. А в номинации "Сюжет года" одержал победу телеканал "ТВ Центр" с сюжетом "Свадебные рекорды 60+". Приз вручили Тарасу Кучеренко.