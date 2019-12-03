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Московские врачи проведут сложнейшую операцию по удалению опухоли

15:06
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Она продлится восемь часов

Житель Воронежа Андрей Королёв приехал в Москву  ради  очень сложной  операции.  Врачам нужно было проникнуть внутрь его головы на целых пять сантиметров и совершить точнейшие манипуляции, чтобы удалить большую опухоль.

Слесарь из Воронежа Андрей Королев уже 10 лет не может ни улыбнуться, ни нахмуриться. У него атрофирован лицевой нерв. Проблемы с мимикой начались еще 10 лет назад, после того, как ему удалили зуб мудрости. Андрей долго лечился у невролога, но становилось только хуже. Он перестал слышать левым ухом, начались сильные головокружения. На очередном обследовании врачи наконец обнаружили причину тревожных симптомов.

"Неожиданно обнаружилось, что у меня довольно большое новообразование", - рассказал пациент Андрей Королев.

Андрею поставили новый диагноз - невринома лицевого нерва. Невринома - доброкачественная опухоль, развивающаяся из клеток нервной ткани. Для лечения нужна сложная операция. Воронежские медики направили пациента в Москву.

Сложность и уникальность в том, что это большая опухоль в височной зоне, опухоль лицевого нерва, которая занимает все три его отдела. Планируется очень глубокая операция - в этом ее и сложность. Где-то на глубине пяти сантиметров, где находятся крупные сосуды", - объяснил заведующий научно-исследовательским отделом микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского Евгений Гаров.

В столичном институте отоларингологии имени Свержевского такие операции делают регулярно. И в подобных случаях работает специальная бригада хирургов, нейрохирург, челюстно-лицевой хирург, специалист по микрохирургии уха. Пациенту восстановят слух и сделают пересадку нерва с бедра на лицо. Работа эта тонкая - все манипуляции доктора проводят при помощи микроскопов.

"Операция по объему очень значимая. Основная задача - это удаление опухоли. Мы произведем пластику лицевого нерва. Будет произведена мышечная пластика лицевых мышц", - заявил научный сотрудник отдела микрохирургии уха НИКИО им. Л.И. Свержевского Ольга Федорова.

Длится операция 8 часов и  прогноз доктора дают благоприятный. Пациент сможет быстро вернуться к обычной жизни, будет прекрасно слышать и, конечно, улыбаться. Ведь Андрей - несмотря на свой недуг - всегда был оптимистом и душой компании.

Юлия Стёпина, Андрей Булычев, "ТВ Центр".

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