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В Москве вручили премию "Звезда театрала"

15:09
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Итоги театрального сезона подвели зрители со всего мира

Свой выбор сделало самое массовое и честное жюри — многотысячная зрительская аудитория. И раскрылась главная интрига вечера: кто стал лучшим в этом театральном сезоне.

Главный символ зрительских симпатий - фарфоровый мим в черном костюме. В руках - золотая звезда в 24 карата. Это эксклюзивная ручная работа старейшей чешской мануфактуры. Статуэтки изготовили специально для премии.

"Звезда Театрала" — единственная российская награда в сфере театрального искусства, которая имеет статус независимой. В этом году  в интернет-голосовании приняли участие больше 100 тысяч человек из 92 стран мира. Премия проходит уже 12-й раз и дает старт новым проектам.

"Из этой премии, из номинации "Русский театр за рубежом" возник фестиваль "Мир русского театра", который мы провели уже три раза и готовим четвертый", - рассказал президент премии "Звезда театрала" Валерий Яков.

Большой интерес вызвали две новых номинации. "Лучшая постановка иностранного режиссера в России" - здесь победила "Новая квартира" Джорджио Сангати на сцене театра Вахтангова . И впервые зрители выбирали "Лучший региональный театр", где больше голосов получил коллектив из Перми.

Подробности смотрите в репортаже Натальи Тарасовой.

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