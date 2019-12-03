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Путин поздравил новую главу Еврокомиссии с назначением

14:36
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Урсула фон дер Ляйен сменила Жана-Клода Юнкера

Об отношениях России и Евросоюза говорили Владимир Путин и новый председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В телефонном разговоре президент поздравил её со вступлением в должность.

Собеседники отметили, что несмотря на непростой период в двусторонних отношениях, Москва и Брюссель стремятся находить точки соприкосновения и развивать диалог. Речь зашла и о встрече на высшем уровне в "нормандском формате". Она пройдёт 9 декабря в Париже. Отмечена важность выполнения Минских договорённостей.

Во вторник президент поговорил с предшественником фон дер Ляйен Жаном-Клодом Юнкером. Путин поблагодарил его за годы конструктивного взаимодействия. Решено и дальше поддерживать личные контакты.

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Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен
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