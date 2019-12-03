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В России изменят экзамен на получение водительских прав

13:09
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Станет ли меньше ошибок?

Госавтоинспекция планирует исключить сдачу экзаменов на водительские права на закрытых площадках.

Это нововведение заработает с октября 2020 года для категорий B, C и D, передает "Газета.Ru". ГИБДД подготовило несколько нормативно-правовых актов, сейчас документ находиться в правительстве. В скором времени его передадут на подпись премьер-министру Дмитрию Медведеву.  

Ранее в ГИБДД рассказали, что на площадке кандидаты в водители чаще всего совершают ошибки при выполнении упражнений "эстакада", "параллельная парковка и "заезд в бокс".

В городе сдающие на права часто забывают включить поворотник перед началом движения, перестроением, поворотом (разворотом) и остановкой, создают помеху автомобилю с преимуществом.

Часто новичок "глохнет" во время движения, а инспектору приходится вмешиваться в процесс управления автомобилем, чтобы избежать ДТП.

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