ФСБ показало задержание преступников, захотевших свергнуть власть в России

Задержаны двое главарей террористической организации

ФСБ задержала двух главарей и семь активных членов запрещенной в России международной террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами". ТВЦ.RU публикует видео задержания преступников.

Среди задержанных - как граждане России, так и уроженцы государств центрально-азиатского региона, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Спецоперация проводилась совместно с сотрудниками МВД на территории Москвы и Челябинска.

"Задержанные лица проводили целенаправленную работу по распространению на территории Российской Федерации идеологии террористической организации, нацеленной на свержение насильственным путем действующей власти. На конспиративных собраниях они осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман и находящихся в России трудовых мигрантов", - сообщили в ФСБ.

По местам жительства задержанных обнаружены и изъяты запрещенные в России пропагандистские материалы, средства связи и электронные носители информации. В отношении задержанных лиц возбуждены уголовные дела.