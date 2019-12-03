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Кетчуп оказался верным помощником в борьбе против рака

13:52
  • вторник
  • 03 декабря 2019

И еще 7 продуктов, которые защищают от онкологии

Ученые назвали продукты, которые снизят риск возникновения и развития онкологических заболеваний.

Первыми в списке оказались яблоки. Они содержат полифенол - это соединение, которое способно снизить скорость роста раковых клеток в молочной железе, пишет газета "Известия". 

На второе место врачи поместили брокколи. В этом овощ содержится вещество – сульфорафан. Оно сокращает рост раковых клеток в опухолях толстой кишки.

Следом идет морковь. Она поддерживает иммунную систему и предотвращает сразу несколько видов онкологии – рак молочной железы, простаты и желудка. С колоректальным раком поможет бороться рыбий жир.

Для предотвращения онкологии также советуют есть орехи (от онкологии молочной железы) и бобовые (от онкологии кишечника), а также пить кофе – этот напиток снижает опасность развития рака печени на 40%.

Неожиданно появление кетчупа в списке антираковых продуктов. Липокин, который содержится в помидорах, способствуют исключению риска развития рака предстательной железы, объяснили специалисты.

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