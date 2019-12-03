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"Ему стыдно": Бузова отреагировала на заявление Тарасова об избиениях

13:31
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Спортсмен готов судиться

Футболист Дмитрий Тарасов заявил, что он не избивал свою бывшую жену Ольгу Бузову, и пригрозил журналистам судом.
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"Я никогда не избивал Ольгу Бузову!" - написал Тарасов в письме, которое получила "Комсомольская правда". Спортсмен предложил отправить в правоохранительные органы запрос, чтобы узнать, обращалась ли его экс-жена в полицию с жалобой на рукоприкладство. 

Недавно Бузова заявила в интервью, что она сталкивалась с домашним насилием. При этом она не уточнила, кто именно поднимал на нее руку. Примерно в то же время Тарасов сказал, что не считает зазорным дать женщине "леща", если та заступает за "красную зону". В итоге некоторые решили, что Тарасов бил Бузову во время совместной жизни. 

Подобные слухи Дмитрий Тарасов назвал клеветой. Он потребовал от журналистов пять миллионов рублей в качестве компенсации за вред, якобы нанесенный его репутации.

Ольга Бузова прокомментировала поведение бывшего возлюбленного. "Наверное, ему стыдно за всю ту боль, которую он мне причинил. Мне приятно, что Дима так внимательно следит за материалами со мной, но я бы ему посоветовала заняться своей карьерой и воспитанием детей", - заявила она "КП". 

Напомним, брак Тарасова и Бузовой продлился с 2012 по 2016 годы. Сейчас футболист женат на Анастасии Костенко, которая ждет от него второго ребенка. 

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