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Москва вошла в число мировых лидеров по качеству образования

13:39
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Столица серьезно улучшила свои показатели

Москва по результатам международного исследования качества образования PISA-2018 вошла в число мировых лидеров по качеству образования. Столичные школьники заняли третье место по уровню читательской грамотности, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"По читательской грамотности мы с шестого места попали в тройку. По математической грамотности Москва занимает пятое место, а до этого было шестое место. По естественной грамотности Москва с 12 переместилась на шестое место. По двум параметрам мы в два раза улучшили свои позиции и по математической грамотности уверенно двигаемся вперед", - сказала она.

По словам Раковой, улучшения позиций удалось добиться, в частности, благодаря модернизации московских школ. Итоги исследования показывают, что Москва смогла не только сохранить свои позиции в рейтинге, но и существенно улучшить результаты, став одними из лидеров школьного образования в мире.

"В Москве с 2011 г. проводилась модернизация образования. В основу этой реформы был заложен подход, при котором в системе образования главным является ученик, и школы должны конкурировать за ученика. Исходя из этого, был осуществлен переход на нормативно-подушевое финансирования школ, в рамках которого все школы стали получать одинаковое финансирование в расчете на одного ученика. Был взят курс на то, чтобы сформировать равные возможности в каждой школе для обеспечения качественного образования. Сегодняшние результаты показывают, что нам это удалось", - подчеркнула Ракова.

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