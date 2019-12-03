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Шепелев сознался в вызывающем отвращение поступке

14:11
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Его откровения вырезали из эфира

Телеведущий Дмитрий Шепелев рассказал о потрясениях, которые он порой испытывает по вине своих собак породы ши-тцу.
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Шепелев принял участие в съемках передачи "Видели видео?", где поговорил о домашних питомцах. Он поведал много историй о своих ши-тцу, но одну из них вырезали из эфира. 

"Если что-то падает, то мои собаки это охотно пылесосят. И самое большое и сильное потрясение я испытываю, когда иду гулять потом с собачками", - сообщил он на видео, которое не попало на ТВ. Вырезанными кадрами он поделился в Instagram. 

Бывший возлюбленный Жанны Фриске признался, что ради своих животных он иногда идет на вещи, которые кто-то может счесть отвратительными. "Ты берешь какашку, разламываешь какашку, а там резиновый кузнечик. Ты думаешь: "Заболела!" А потом возвращаешься домой, а тебе сын: "Пап, ты не видел моего резинового кузнечика?" А я ему честно: "Нет", - рассказал шоумен, чем вызвал смех других участников передачи. 

Поклонников не отпугнули такие подробности личной жизни Шепелева. 

- Прикольно! 

- Смешно.

- Ещё смешнее, когда твоя собака проглатывает мишуру. 

- Вот это и есть настоящие истории. 

Ранее телеведущий сравнил собак с татуировками. "Завел одну, и дальше остановиться очень сложно, хочется еще", - признался он в соцсети.

Напомним, Жанна Фриске умерла от рака мозга в июне 2015 года, оставив Шепелеву сына Платона. Недавно телеведущий объявил, что он встречается с дизайнером Екатериной Тулуповой, у которой осталась дочь Лада от предыдущих отношений. По слухам, в скором времени пара планирует пожениться. 

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