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Москвичка отдала миллионы жениху, но в ЗАГС так и не попала

14:17
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Это уже не первая жертва злоумышленника

Мошенник под видом жениха выманил у доверчивой москвички 15 миллионов рублей.

Мужчина познакомился с женщиной в социальных сетях. Он смог убедить ее, что является завидным женихом – родом из обеспеченной семьи и занимает хорошую должность. Мужчина предложил выйти за него замуж, но при условии, что москвичка докажет свою состоятельность.

"Фигурант убедил женщину перевести несколькими платежами на его банковский счет 15 миллионов рублей, которые он пообещал положить в ячейку одного из банков и в дальнейшем вернуть ей", - рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Получив всю сумму на счет, злоумышленник перестал выходить на связь. Полиции удалось поймать его на территории Московской области. Как выяснилось, подозреваемого и раньше судили за аналогичные преступления, последний раз — в 2015 году. Едва освободившись, он принялся за старое.

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