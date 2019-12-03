Иран потребовал с США $130 млрд за беспорядки

Люди протестовали из-за цен на бензин

130 миллиардов долларов должны выплатить США Ирану в качестве компенсации за беспорядки в исламской республике. Об этом заявили её судебные власти, передает "ТВ Центр".

Речь идёт о волне протестных акций, которые прокатились по стране в ноябре. Люди вышли на улицы, чтобы выразить своё возмущение ростом цен на бензин. Митинги переросли в погромы. Было сожжено более сотни финансовых организаций и магазинов. Вашингтон официально поддержал протесты и даже подогнал к берегам Ирана авианосец.

В Тегеране сообщили, что суды получили 360 исков от граждан против американского правительства. Люди требуют от Белого Дома компенсаций за порчу имущества. Судебные власти вынесли решения в их пользу и обратились к иранскому правительству и МИД с просьбой помочь в их исполнении.