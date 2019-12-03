ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Медведев назвал Монголию дружественной страной

14:47
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Россия помнит и ценит помощь Монголии в годы ВОВ

Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждают Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Это первый официальный визит главы правительства азиатской страны в Россию, передает "ТВ Центр".

Стороны поговорят о взаимодействии Москвы и Улан-Батора в экономике, сельском хозяйстве, энергетике, культурной сфере. По итогам переговоров будут подписаны межправительственные соглашения. Монгольский премьер отметил, что уровень сотрудничества двух стран - высокий. В свою очередь, его российский коллега подчеркнул, что Монголия - дружественное государство и страна-партнёр.

"Помним и ценим помощь Монголии в годы ВОВ. Важным также был визит президента Путина, который был в начале сентября в вашу страну, также связанный с известной исторической датой. У нас будет возможность обсудить вопросы сотрудничества в экономике, социальных вопросах. Естественно, вопросы межрегионального сотрудничества. В общем, все то, что считают нужным обсудить наши монгольские друзья, мы это готовы сделать", - сказал Медведев.

Читайте также:
Новости по теме
Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух
Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
Дмитрий Медведев во время переговоров с премьер-министром Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.