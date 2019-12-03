Медведев назвал Монголию дружественной страной

Россия помнит и ценит помощь Монголии в годы ВОВ

Вопросы двустороннего сотрудничества обсуждают Дмитрий Медведев и премьер-министр Монголии Ухнаагийн Хурэлсух. Это первый официальный визит главы правительства азиатской страны в Россию, передает "ТВ Центр".

Стороны поговорят о взаимодействии Москвы и Улан-Батора в экономике, сельском хозяйстве, энергетике, культурной сфере. По итогам переговоров будут подписаны межправительственные соглашения. Монгольский премьер отметил, что уровень сотрудничества двух стран - высокий. В свою очередь, его российский коллега подчеркнул, что Монголия - дружественное государство и страна-партнёр.

"Помним и ценим помощь Монголии в годы ВОВ. Важным также был визит президента Путина, который был в начале сентября в вашу страну, также связанный с известной исторической датой. У нас будет возможность обсудить вопросы сотрудничества в экономике, социальных вопросах. Естественно, вопросы межрегионального сотрудничества. В общем, все то, что считают нужным обсудить наши монгольские друзья, мы это готовы сделать", - сказал Медведев.