Глобальное потепление в действии: метеорологи подвели итоги 2019 года

Концентрация углекислого газа продолжает увеличиваться

На конференции по климату в Мадриде зачитали доклад Всемирной метеорологической организации. По ее оценкам, период с 2010 по 2019 годы может стать самым жарким десятилетием с момента начала метеонаблюдений.

Как установили метеорологи, к текущему году мировая температура повысилась примерно на 1,1 градуса с доиндустриальных времен. 2019 год войдет в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений.

"Средние температуры за пятилетний (2015-2019 годы) и десятилетний (2010-2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений", - приводит выдержку из доклада РИА Новости. Самым жарким пока считается 2016 год.

Также выяснилось, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекорда в 407,8 части на миллион. В 2019 году она продолжила увеличиваться. Тем временем из-за таяния ледников поднялся уровень моря.

Подобное состояние земной атмосферы не может не вызывать беспокойства ученых. По их словам, чрезмерная загазованность может привести к трагическим последствиям для всего живого на планете.