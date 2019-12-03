ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Глобальное потепление в действии: метеорологи подвели итоги 2019 года

14:44
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Концентрация углекислого газа продолжает увеличиваться

На конференции по климату в Мадриде зачитали доклад Всемирной метеорологической организации. По ее оценкам, период с 2010 по 2019 годы может стать самым жарким десятилетием с момента начала метеонаблюдений.
Смертоносная жара: катастрофа на Земле случится через 30 лет

Как установили метеорологи, к текущему году мировая температура повысилась примерно на 1,1 градуса с доиндустриальных времен. 2019 год войдет в число самых теплых за всю историю метеонаблюдений. 

"Средние температуры за пятилетний (2015-2019 годы) и десятилетний (2010-2019 годы) периоды почти наверняка будут самыми высокими за всю историю наблюдений", - приводит выдержку из доклада РИА Новости. Самым жарким пока считается 2016 год. 

Также выяснилось, что в прошлом году концентрация углекислого газа в атмосфере Земли достигла рекорда в 407,8 части на миллион. В 2019 году она продолжила увеличиваться. Тем временем из-за таяния ледников поднялся уровень моря. 

Подобное состояние земной атмосферы не может не вызывать беспокойства ученых. По их словам, чрезмерная загазованность может привести к трагическим последствиям для всего живого на планете. 

Подписывайтесь на наш канал в "Яндекс.Дзен"

 

Читайте также:
Главное сегодня
Жаркое лето
Жаркое лето
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2019 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.