Москва вошла в ТОП-3 мировых лидеров по качеству школьного образования

Столица совершила прорыв

Московские школы вошли в тройку лучших по уровню читательской грамотности. Результаты привели специалисты международной программы PISA после исследований качества школьного образования в разных странах мира.

Как сообщил на своём сайте мэр Москвы Сергей Собянин, по уровню математической грамотности столичные учебные заведения оказались на пятом месте, а в сфере естественных наук шестое место, совершив, по словам мэра, настоящий прорыв. Исследование проводилось в прошлом году. В тестировании приняли участие более 7 тысяч учеников из 151 школы.