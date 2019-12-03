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55-летняя Таисия Повалий стала бабушкой

15:09
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Ради внука она забросила свои дела

Украинская певица Таисия Повалий сообщила, что у ее 36-летего сына Дениса родился сын. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой. 
Таисию Повалий заставили объясниться перед украинцами

54-летняя Повалий скрывала новость о рождении внука. Денис и ее супруга не хотели афишировать эту информацию. Но теперь настало время поделиться радостью с поклонниками.  

"Я так долго ждала этого события. Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек - мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода", - заявила Таисия Повалий. 

По словам певицы, она забросила все дела, чтобы больше времени проводить с внуком. "Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", - цитирует ее портал Dni.ru.

Таисия Повалий была замужем дважды. Сына она родила от второго мужа - музыканта и продюсера Игоря Лихуты. Денис женился в 2015 году. 

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