55-летняя Таисия Повалий стала бабушкой

Ради внука она забросила свои дела

Украинская певица Таисия Повалий сообщила, что у ее 36-летего сына Дениса родился сын. По словам артистки, ей нравится быть бабушкой.

54-летняя Повалий скрывала новость о рождении внука. Денис и ее супруга не хотели афишировать эту информацию. Но теперь настало время поделиться радостью с поклонниками.

"Я так долго ждала этого события. Увидела внука и онемела от счастья. Я думала о том, насколько совершенна природа, о том, что этот маленький человечек - мое продолжение, в нем моя кровь, моя порода", - заявила Таисия Повалий.

По словам певицы, она забросила все дела, чтобы больше времени проводить с внуком. "Меняю ему сама памперсы и радуюсь тому, как малыш растет, как улыбается", - цитирует ее портал Dni.ru.

Таисия Повалий была замужем дважды. Сына она родила от второго мужа - музыканта и продюсера Игоря Лихуты. Денис женился в 2015 году.