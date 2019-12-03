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Кошка выбросила из окна девятого этажа 7-летнюю девочку

15:13
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Произошло чудо

В Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) семилетняя девочка и ее кошка чудом выжили после падения с девятого этажа.

Инцидент произошел утром 30 ноября в Новом Уренгое. По данным следствия, мама девочки ненадолго ушла из дома, пообещав дочери, что после ее возвращения они пойдут гулять, передает РИА Новости.

Малютка оделась, посадила кота в ранец и принялась ждать. В какой-то момент девочка решила проверить, где ее мама, и высунулась в окно. Кошка начала толкаться в ранце и, под действием силы тяжести, девочка вывалилась наружу.

Упав с девятого этажа, ребенок и кошка остались живыми, так как приземлились в сугроб. Их заметили прохожие и вызвали скорую помощь. Малышка отделалась ушибами, ее отвезли в больницу, где оказали всю необходимую помощь. Кошка цела и невредима.

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