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Автобус с украинцами перевернулся под Воронежем

15:32
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Подробности инцидента устанавливаются

В Богучарском районе Воронежской области на трассе "Дон" произошло крупное ДТП. Автобус, следовавший в Ростов-на-Дону, опрокинулся на встречную полосу.

Как отмечает РИА Новости, в автобусе находились 28 граждан Украины, все они ехали из Запорожья. Пострадали 14 человек, двое из них получили серьезные ранения. Они госпитализированы. Отмечается, что среди пассажиров не было детей.

Во время аварии на трассе были сложные погодные условия – сильный снегопад и метель. На месте инцидента сейчас находятся экстренные службы.

Напомним, в минувшее воскресенье крупное ДТП с участием автобуса произошло в Забайкальском крае. Погибли 19 человек.

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