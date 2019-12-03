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Зеленского - под следствие: президента обвинили в заговоре против Украины

15:28
  • вторник
  • 03 декабря 2019

Деятельность администрации назвали аферой

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал украинцам принимать важные решения на базе всенародного референдума. Однако обещания свои президент Незалежной не выполняет, его действия – заговор против народа, заявила Юлия Тимошенко.
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Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде зачитала с трибуны манифест "Объединенного штаба защиты украинской земли". Тимошенко подчеркнула, что ее точку зрения поддерживают миллионы украинцев - они считают распродажу земли угрозой национальной безопасности.

Верховная рада Украины недавно одобрила законопроект, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель юридическим лицам и иностранцам. Тимошенко это решение назвала преступным. Лидер "Батькивщины" призвала провести расследование деятельности людей, которые стоят за этой, как назвала ее политик, "аферой", передает "Интерфакс".

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Кадр из телесериала "Слуга народа"
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