Зеленского - под следствие: президента обвинили в заговоре против Украины

Деятельность администрации назвали аферой

Владимир Зеленский во время предвыборной кампании обещал украинцам принимать важные решения на базе всенародного референдума. Однако обещания свои президент Незалежной не выполняет, его действия – заговор против народа, заявила Юлия Тимошенко.

Глава фракции "Батькивщина" в Верховной раде зачитала с трибуны манифест "Объединенного штаба защиты украинской земли". Тимошенко подчеркнула, что ее точку зрения поддерживают миллионы украинцев - они считают распродажу земли угрозой национальной безопасности.

Верховная рада Украины недавно одобрила законопроект, разрешающий продажу сельскохозяйственных земель юридическим лицам и иностранцам. Тимошенко это решение назвала преступным. Лидер "Батькивщины" призвала провести расследование деятельности людей, которые стоят за этой, как назвала ее политик, "аферой", передает "Интерфакс".